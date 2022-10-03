Заявление омбудсмена о массовом захоронении в Ходжавенде

Ранее во вторник сообщалось, что в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено захоронение с останками 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предположительно, они были военными. Также установлено, что перед смертью их руки и ноги были связаны. В феврале этого года также в селе Эдилли Ходжавендcкого района было обнаружено массовое захоронение. По словам директора Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалята Гасанова, на территории Эдилли до сих пор обнаружены останки 25 человек.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением. Об этом сообщает аппарат омбудсмена Азербайджана.

В обращении омбудсмена говорится, что в освобожденном от оккупации селе Эдилли обнаружено очередное массовое захоронение - с останками 12 человек, которых перед смертью связали по рукам и ногам. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предположительно, погибшие были военными. Этот факт еще раз доказывает пытки и убийства армянами азербайджанских военнопленных. Есть вероятность, что обнаруженные останки принадлежат азербайджанским военнослужащим, пропавшим без вести во время первой Карабахской войны, судьба которых до сих пор неизвестна.

Несмотря на неоднократные призывы, армянская сторона для сокрытия от мировой общественности совершенных ею военных преступлений отказалась предоставить информацию о судьбе этих лиц, а также о местах массовых захоронений, говорится далее в обращении Сабины Алиевой. Этот факт еще раз подтверждает грубое нарушение Арменией требований Женевских конвенций 1949 года и проведение ею политики этнической ненависти к азербайджанцам.

Массовое захоронение азербайджанцев было найдено в этом селе и в феврале, напоминает омбудсмен. Для предотвращения подобных преступлений Армении международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, а лица, совершившие их, должны быть привлечены к ответственности, говорится в обращении омбудсмена.