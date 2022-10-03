МВД Украины: в Херсонской области освобождены более 50 населенных пунктов

В Херсонской области Украины освобождены уже более 50 населенных пунктов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Что касается Херсонской области, там в настоящее время всего деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождено приблизительно 3,5 тыс. граждан от российской оккупации", - приводят СМИ слова Енина.

По его словам, в области начали работу передвижные мобильные блокпосты.