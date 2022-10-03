Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки фундамента села Хыдырлы Агдамского района, сообщил официальный сайт главы государства.

Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о предстоящей в селе работе. Затем был показан видеоролик о плане строительства и развития села.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Хыдырлы.

В селе Хыдырлы, расположенном в трех километрах от центра города Агдам, планируется разместить 5990 человек (1500 семей). Общая проектируемая территория составляет 418 гектаров. С учетом бытовой нагрузки населения, которое будет здесь проживать, на первом этапе возведения кварталов выделен земельный участок в 160 гектаров. На первом этапе в село будет переселен 2 951 человек, для них планируется построить 719 индивидуальных домов. В селе будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения. В культурных и развлекательных центрах, в религиозных, обслуживающих, коммерческих учреждениях, объектах экономического развития, в сферах образования, управления и сельского хозяйства здесь работой планируется обеспечить в целом 2595 человек.

Строительные работы в Хыдырлы начнутся 10 октября этого года, а планируется завершить 10 апреля 2024 года.