Ильхам и Мехрибан Алиевы заложили фундамент сел Хыдырлы и Кянгярли новость дополнена
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки фундамента села Хыдырлы Агдамского района, сообщил официальный сайт главы государства.
Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о предстоящей в селе работе. Затем был показан видеоролик о плане строительства и развития села.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Хыдырлы.
В селе Хыдырлы, расположенном в трех километрах от центра города Агдам, планируется разместить 5990 человек (1500 семей). Общая проектируемая территория составляет 418 гектаров. С учетом бытовой нагрузки населения, которое будет здесь проживать, на первом этапе возведения кварталов выделен земельный участок в 160 гектаров. На первом этапе в село будет переселен 2 951 человек, для них планируется построить 719 индивидуальных домов. В селе будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения. В культурных и развлекательных центрах, в религиозных, обслуживающих, коммерческих учреждениях, объектах экономического развития, в сферах образования, управления и сельского хозяйства здесь работой планируется обеспечить в целом 2595 человек.
Строительные работы в Хыдырлы начнутся 10 октября этого года, а планируется завершить 10 апреля 2024 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в церемонии закладки фундамента села Кянгярли Агдамского района. Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о предстоящей в селе работе. Был показан видеоролик о плане развития села.
Село Кянгярли расположено в 6 км от города Агдам, здесь планируется расселить 2 626 человек (639 семей). Общая спроектированная территория составляет 177,2 гектара. На первом этапе будут переселены 1 279 человек, для которых планируется построить 290 индивидуальных домов. В селе будут созданы все условия для обеспечения занятости населения. В культурных и развлекательных центрах, ряде учреждений различного назначения, объектах экономического развития, сферах образования, управления и сельского хозяйства здесь работой будут обеспечены в целом 1 182 человека.