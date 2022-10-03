Экс-главу Эльхана Нуриева арестовали в Польше

Бывший глава исполнительной власти Губадлинского района Эльхан Нуриев арестован в Польше.

Qafqazinfo сообщили в правоохранительных органах, что 60-летний Э.Нуриев был объявлен Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола. Экс-главе ИВ, в настоящее время являющемуся гражданином Украины, предъявлены обвинения по статьям 120 (умышленное убийство) и 309 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Суд вынес в отношении него решение об аресте.

Э.Нуриев занимал должность главы ИВ Губадлинского района в 1992-1993 годах. В настоящее время он является председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии Союза офицеров Украины.