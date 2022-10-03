Генсек НАТО получил официальную заявку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже получил заявку Украины. Ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«На сегодняшний день генеральный секретарь получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе», — сказал он.

Жовква напомнил, что уже девять стран поддержали членство Украины в НАТО.