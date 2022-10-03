Глава Офиса Зеленского благодарит шефа турецкой разведки
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главой турецкой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.
Ермак поблагодарил Фидана за содействие освобождению 215 украинских военных и выразил надежду на тесное сотрудничество с Турцией в дальнейшем, сообщается в Twitter Ермака.
"Во время встречи с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Хаканом Фиданом лично поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников "Азовстали" в Турции. Украина высоко ценит надежное партнерство Турции и рассчитывает на тесное сотрудничество в дальнейшем", - написал он.
Під час зустрічі з головою Національної розвідувальної організації (MİT) #HakanFidan особисто подякував йому за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників #Азовсталі у 🇹🇷. 🇺🇦 високо цінує надійне партнерство 🇹🇷 і розраховує на тісну співпрацю надалі.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 4, 2022