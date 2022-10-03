Азербайджан лидирует на шахматной Олимпиаде в Нахчыване

Первая команда Азербайджана играла сегодня с Кубой и победила со счетом 2,5:1,5. У нашей главной сборной 6 очков из 6-ти возможных, и она занимает 1-е место, опережая по дополнительным показателям Казахстан и Турцию.

Азербайджан-2 обыграл Латвию (2,5:1,5) и с 4 очками занимает 12-ю позицию.

Команда Сумгаита второй день подряд приятно удивляет. После вчерашней ничьей с Канадой сегодня подопечные Зейнаб Мамедъяровой успешно сыграли с еще одним более рейтинговым соперником: сумгаитцы обыграли Англию – 2,5:1,5. С 3 очками Сумгаит занимает 20-е место среди 34 команд.

В трех других матчах с участием азербайджанских коллективов были зафиксированы ничейные результаты 2:2. Так завершились противостояния Азербайджан-3 – ЮАР-3, Азербайджан-4 – Монголия и Нахчыван – Молдова.

Олимпиада будет состоять из 9 туров и завершится 10 октября.