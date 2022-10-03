Массовое захоронение в Ходжавенде: Генпрокуратура возбуждает уголовное дело

В связи с обнаружением на территории освобожденного от оккупации села Эдилли Ходжавендского района массовых захоронений в Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса, сообщили во вторник в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно сообщению, следствием установлено, что во время первой Карабахской войны вооруженными формированиями незаконного армянского сепаратистского режима и ВС Армении, осуществлявшими незаконную деятельность на территории Азербайджана, были грубо нарушены нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования статьи 17 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. В 1993 году 25 пленных, предположительно азербайджанских военнослужащих, были убиты и захоронены армянами на территории села Эдилли Ходжавендского района.

В ходе расследования на территории Эдилли 23-26 февраля 2022 года были обнаружены и изъяты из массовых захоронений останки семи человек, а 14-30 сентября 2022 года - 18 человек. Останки были отправлены на молекулярно-генетическую экспертизу.

В сообщении отмечается, что свидетелем по уголовному делу признан житель Физулинского района Шихалиев Шамси Джанахмед оглу, который с 28 августа 1993 года по 14 декабря 1994 года находился в плену в Армении. Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.