В Москве недовольны: посла Казахстана вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в связи с возвращением украинского посла Петра Врублевского в Казахстан, несмотря на заверения Астаны выслать его.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии»,— говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что в Украине «стараются убить как можно больше русских».