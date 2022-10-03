Байден пообещал Зеленскому новые HIMARS

Пакет вооружения на 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Также сообщается, что во вторник, 4 октября, Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В Белом доме сообщили, что в ходе переговоров Байден заверил, что его страна никогда не признает попытки аннексии украинских территорий Россией и будет продолжать поддерживать Украину.

"Президент Байден также подтвердил неизменную готовность США обеспечить суровую цену любому физическому, юридическому лицу или стране, которые оказывают поддержку российской аннексии", - рассказали в Белом доме.

В переговорах президент США упомянул и "зерновую сделку" и заявил о необходимости продолжить сроки ее действия.