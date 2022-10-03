Пашинян благодарит США за 17 военнопленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал передачу Азербайджаном при посредничестве США 17 армянских военнослужащих.

"Я высоко ценю усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в возвращении наших 17 военнопленных. Надеюсь, совместными усилиями вместе с нашими международными партнерами мы зафиксируем дальнейший прогресс в решении как гуманитарных вопросов, так и в установлении мира в регионе", - написал глава армянского правительства в Twitter.

Ранее во вторник сообщалось, что Азербайджан передал Армении 17 военнослужащих, взятых в плен в ходе боестолкновений 13-14 сентября. В сообщении азербайджанской стороны указывалось, что договоренность об освобождении и передаче армянских военнопленных была осуществлена при посредничестве международных организаций.