Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:16

На Южном Кавказе наблюдается беспрецедентная для последнего времени военно-политическая активность. Вслед за израильским министром обороны Бени Ганцем и главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в Баку прибыла военная делегация во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, Хулуси Акар обсудил с министром обороны Закиром Гасановым вопросы сотрудничества двух стран в военной, военно-технической и других областях.

Ожидалось также, что члены делегации Министерства обороны Турции встретятся с президентом Ильхамом Алиевым, который принял в первой половине дня министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия и выразил признательность народу и правительству Саудовской Аравии за неизменную поддержку Азербайджана и принципиальный отказ Эр-Риада установить в годы оккупации азербайджанских земель дипломатические отношения с Арменией. Визиты в Баку министров обороны и иностранных дел Израиля, Саудовской Аравии и Турции проходят на фоне резкого обострения региональной военно-политической ситуации, вызванного недавними пограничными столкновениями между Азербайджаном и Арменией, а также позицией Исламской Республики Иран, которая рассматривает открытие Зангезурского коридора как угрозу своим интересам в регионе и периодически выдвигает в этой связи военные угрозы в адрес Азербайджана. Достаточно отметить, что в ходе последних вооруженных столкновений между Арменией и Азербайджаном Иран подтянул к нашим границам 45-тысячную армию.

Военно-политический анализ ситуации свидетельствует, что на фоне твердой позиции Ирана не допустить открытия Зангезурского коридора руководство Азербайджана решило расширить военно-политическое сотрудничество с Израилем, чем, собственно, и объясняются переговоры Ильхама Алиева с министром обороны Израиля Бени Ганцем, который прилетел в Баку во главе представительной делегации израильского Министерства обороны. Комментируя эти переговоры, израильская англоязычная газета The Jerusalem Post пишет, что на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной, а также недавних пограничных столкновений между Азербайджаном и Арменией визит израильского министра будет иметь важные региональные последствия. «На встрече Бени Ганца с президентом Азербайджана были обсуждены изменения, происходящие в регионе Ближнего Востока, а также восстановление турецко-израильских отношений», - говорится в статье. Анализируя природу стратегических отношений, сложившихся между Азербайджаном и Израилем, The Jerusalem Post пишет, что из-за вооруженного конфликта с Арменией ведущие западные государства отказывались поставлять Азербайджану современное оружие. Это происходило в период, когда военно-промышленный комплекс Турции еще не наладил собственное производство современных вооружений. В результате, Баку обратился к Израилю за военной техникой, чтобы выйти из зависимости от оружия российского производства, и уже в 2019 году Азербайджан стал вторым по объемам после Индии покупателем продукции израильского ВПК.

В статье также отмечается, что одной из главных причин, по которой Израиль уделяет приоритетное значение своим связям с Азербайджаном, является географическое расположение этой страны, ее близость к Ирану и Турции. В то же время, автор публикации в The Jerusalem Post напоминает, что стратегические связи Израиля с Азербайджаном, а также превращение еврейского государства в стабилизирующего игрока на Южном Кавказе не по нраву многим ведущим политическим игрокам и вызывают неприкрытую ревность у представителей некоторых кругов в США и Франции. «Очевидно, что израильско-азербайджанские отношения становятся все крепче. Связи с Азербайджаном для некоторых могут быть спорными и даже неприемлемыми, но для израильского руководства они имеют стратегическое значение», - отмечает автор публикации. Следует отметить еще один фактор, значительно усиливающий азербайджано-израильские связи - в последние месяцы стала сходить на нет многолетняя напряженность в отношениях между Израилем и Турцией. Стороны сумели дистанцироваться от былых противоречий, восстановили дипломатические отношения, готовятся к политическим переговорам на высшем уровне…

Турция также восстановила отношения с Саудовской Аравией, которые были разорваны после убийства журналиста Джамаля Хашогги: в июле этого года принц Салман совершил официальный визит в Анкару и встретился с президентом Эрдоганом. По мнению аналитиков, восстановление отношений Турции с Саудовской Аравией и Израилем приведет к формированию нового центра силы на Ближнем Востоке, направленного против доминирования иранского фактора. А, практически, одновременные визиты в Баку министра обороны Израиля, главы МИД Саудовской Аравии и министра обороны Турции свидетельствуют о том, что Азербайджан последовательно углубляет свои отношения с этим центром силы. Возможно, именно это обстоятельство вызвало взвешенный, конструктивный тон начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерала Багери, призвавшего в телефонной беседе министра обороны Азербайджана Закира Гасанова «решать проблемы, возникающие между Азербайджаном и Арменией, путем переговоров».