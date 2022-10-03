В WhatsApp запретят делать скриншоты фото и видео

Бета-тестеры мессенджера WhatsApp лишились возможности делать скриншоты медиафайлов, отправленных для однократного просмотра. Об этом в Twitter сообщает портал WABetaInfo.

По данным портала, ограничение появилось у некоторых тестировщиков WhatsApp на Android после обновления приложения до версии 2.22.22.3. Когда пользователь захочет сделать скриншот или выполнить запись экрана с фото или видео, отправленного ему для однократного просмотра, он получит уведомление о невозможности этого действия. В случае, если кому-то удастся обойти ограничение, на скриншоте будет показано лишь черное изображение.

Новая функция не предупреждает отправителя о попытке создания скриншота или записи экрана. К тому же получатель всегда может заснять фото или видео экрана с помощью дополнительного устройства, из-за чего нельзя гарантировать конфиденциальность отправленных таким образом файлов.

Нововведение пока доступно некоторым бета-тестерам WhatsApp на Android. Дата появления ограничивающей функции для широкой публики неизвестна.