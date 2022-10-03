Власти России продолжат советоваться по границам приcоединенных Херсонской и Запорожской областей с местным населением, заявил Дмитрий Песков. «Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях», — сказал он в ответ на вопрос, есть ли однозначный ответ по границам двух регионов.

Это, конечно, пять, уважаемый читатель. Вчера российский парламент проголосовал за аннексию украинских областей – но позабыл уточнить маленькую деталь: в каких границах он их аннексировал.В переводе с кремлевского заявление Пескова по этому поводу означает: мы так быстро присоединяли территории, что теперь понятия не имеем, что именно мы присоединили и в каких границах.

Особо занимательно то, что когда в Москве объявляли об аннексии – украинский Лиман по факту освобождения его украинской армией вышел из состава РФ. А сейчас продолжается аналогичный «выход из России» еще ряда населенных пунктов.

Такой вот уровень организации, такой вот уровень стратегического планирования. Что, впрочем, не вызывает особого удивления. Кремль никогда это не умел. Гордо надувать щеки по поводу мнимых успехов – это всегда пожалуйста. Многозначительные намеки на то, что «все идет по плану и у нас полная стабильность» - с большим удовольствием.

В мирных условиях это как-то, скрипя и покряхтывая, еще работало. Но грянул кризис – и все обваливается, погребая под обломками остатки и без того невеликого, мягко говоря, авторитета российской власти.