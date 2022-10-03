Глава МИД Германии призвала воспринимать всерьез слова Путина

Международное сообщество не испугается угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, однако относиться к его словам нужно серьезно. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Варшаву, сообщает Reuters.

«Путин не впервые прибегает к таким угрозам. Они безответственны, и мы должны отнестись к ним серьезно», — подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии назвала риторику Путина попыткой шантажировать западные правительства в условиях «жестокой агрессивной войны, которая длится более 200 дней».

Президент РФ Владимир Путин на церемонии аннексии регионов Украины 30 сентября сказал, что США «создали прецедент» с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Также он предупредил, что ядерная доктрина России позволяет применять ядерное оружие в ответ на угрозу территории страны. О вероятности тактических ядерных ударов заявляли также зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Несколько дней назад экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия.