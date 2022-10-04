Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи для Украины

Министерство обороны США опубликовало список техники и вооружения, которое войдет в новый пакет военной помоши США для Украины на $625 млн.

Украинские СМИ отмечают, что это 22-й пакет военной помощи США для Украины с августа 2021 года. Он включает: 4 реактивных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним; 16 гаубиц калибра 155 мм; 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM); 16 гаубиц калибра 105-мм; 30 тыс. снарядов к минометам калибра 120 мм; 200 противоминно-засадных машин MaxxPro; 200 тыс. патронов к стрелковому оружию; оборудование для создания препятствий; противопехотные боеприпасы Claymore.

Всего с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $17,5 млрд, отметили в Пентагоне.

О выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн 4 октября сообщил президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.