Белый дом подтвердил: Байден баллотируется на новых выборах

Белый дом подтвердил намерение президента США Джо Байдена переизбираться в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

«Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться», – подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок.