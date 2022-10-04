Зеленский об успехах армии Украины: быстрое и мощное движение

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской армии на юге и востоке.

"Сегодня есть хорошие новости с передовой. Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю", - сказал президент Украины в видеообращении во вторник.

"Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе", - уточнил Зеленский.

"В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены... населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список... Наши воины не останавливаются..." - сказал он.