Москва предупредила: поставки оружия Киеву приближают военный конфликт России и НАТО

Американские поставки вооружения Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

"США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО", - сказал российский дипломат.