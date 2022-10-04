Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере 4 млрд евро за российский газ этой зимой без учета отсроченного платежа «Газпрому», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Венгрии, возможно, придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму», – говорится в сообщении агентства.

Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период. Отмечается, что Будапешт получил на три года отсрочку на сумму примерно в 1,9 млрд евро.