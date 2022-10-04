Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти. Об этом сообщила The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, объемы снижения производства пока не согласованы, при этом Россия и Саудовская Аравия, пишет издание, «настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более», поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев.

По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.