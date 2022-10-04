Во вторник, 4 октября, по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Телефонный разговор с участием госсекретаря США получил высокую оценку как продолжение переговоров, состоявшихся между министрами иностранных дел двух стран в Женеве 2 октября в соответствии с поручением подготовки текста мирного соглашения по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении 19 сентября в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН при организации госсекретаря США, встречи помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана 27 сентября в Вашингтоне, а также встречи лидеров Азербайджана и Армении 31 августа в Брюсселе с участием председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля.

В сообщении МИД говорится, что Джейхун Байрамов поделился подробностями встречи с Араратом Мирзояном в Женеве 2 октября: «У азербайджанской стороны есть ожидания, что стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных Баку на встрече в Женеве».

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отметило, что в соответствии с итогами женевской встречи положительно оценено решение о проведении очередного заседания двусторонней комиссии по делимитации в октябре с целью устранения возникшей в последнее время напряженности на неделимитированной границе, а также призыв об урегулировании данных вопросов в рамках комиссии.

«Министр Джейхун Байрамов еще раз заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира и стабильности в регионе и готов подписать мирное соглашение. В то же время министр указал, что в постконфликтный период будет продолжена работа в направлении реинтеграции населения армянского происхождения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана», - отмечается в информации.

Блинкен, в свою очередь, призвал стороны воздержаться от вооруженных столкновений, ускорить переговоры над мирным договором на основе предложенных элементов и отметил важность продолжения работ по делимитации границы.

«В ходе разговора стороны обменялись мнениями по другим направлениям нормализации отношений между Баку и Ереваном, договорились продолжить контакты с целью добиться прогресса по этим вопросам», - подчеркивает МИД Азербайджана.