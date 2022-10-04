Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 01:26

Последние решения Москвы, объявившей российскими Луганскую и Донецкую «народные республики», а также Херсонскую и Запорожскую области, свидетельствуют о полной оторванности российской власти от реальных событий, происходящих на арене боевых действий в Украине. Когда москвичи рукоплескали Путину на Красной площади в ходе празднеств по случаю расширения «русского мира», украинская армия прорывала российскую оборону у города Лиман в Донецкой области – в той самой, которую в Москве поспешили присоединить к России. А теперь, в унисон с «праздником русского мира», украинцы ведут стремительное наступление в Херсонской области.

По канонам военной науки, успешным считается наступление, темпы которого составляют по 15-16 километров в сутки. В настоящее время ВСУ наступают на разных участках фронта, преодолевая каждый день по 30-50 километров, освобождая один населенный пункт за другим. Как сказал haqqin.az Дэвид Саттер, известный американский политолог и журналист, оформив на бумаге аннексию украинских земель, Путин хочет убедить россиян в том, что он чего-то достиг в войне против Киева. Дескать, российская армия не зря понесла чудовищные потери в живой силе. Одновременно, по словам Саттера, Кремль пытается убедить Запад, украинцев и НАТО, что российские власти способны пойти на самые сумасшедшие шаги. «Россия не понимает, что напугать Киев и его союзников ей уже не удастся, - утверждает политолог. – Наоборот, тем самым она создает огромные риски для себя. Когда россияне увидят, что угрозы не сработали, к власти появятся много неприятных вопросов». По мнению Саттера, Кремль, загнав себя в угол, создал смертельно опасную ситуацию. «Путин выбрал самый неудачный способ укрепить свои позиции в России и, одновременно, устрашить Запад, - считает американский политолог. – Развязанная против Украины война, аннексия суверенных территорий, попытка отразить украинское контрнаступление неподготовленными, не желающими воевать россиянами, является, по сути, суицидальным решением. Вопрос в том, понимает ли это сам Путин? Следует отдавать себе отчет в том, что российская армия не в состоянии противостоять контратакам ВСУ, она не способна оказывать адекватное сопротивление украинцам. Энергетический шантаж Европы также потерпел фиаско. В тактическом арсенале остается только ядерный шантаж. Мне трудно судить насколько готов российский лидер применить ядерное оружие, но абсолютно безвыходную ситуацию для себя лично он уже создал».

По словам Саттера, у США и союзников есть планы серьезного ответа на случай, если Россия решится применить ядерное оружие. Запад не может позволить возникнуть ситуации, при которой одна страна, применив тактическое атомное оружие, захватит суверенную территорию другого государства. Можно лишь представить, какие ужасные последствия для мировой цивилизации повлечет за собой этот чудовищный прецедент. «Применение ядерного оружия станет не только угрозой для всей мировой стабильности, но и нормой в мировой практике, - считает Саттер. – Вот почему решение России применить ядерное оружие повлечет за собой немедленное подключение к конфликту в Украине воинских контингентов НАТО с последующим тотальным уничтожением российской армии. Хотя украинцы делают это сегодня и без Запада, но после применения атомного оружия будут сняты абсолютно все лимиты на поставки Киеву самых современных видов наступательного оружия. Что же касается непосредственно Путина, то человек, который использует политический шантаж и террористические методы, будет продолжать жертвовать жизнями других людей и не остановится до тех пор, пока ситуация не станет угрожать лично его жизни. И только тогда, руководствуясь исключительно инстинктом самосохранения, он проявит вменяемость и может пойти на самые невероятные уступки». Говоря о мобилизации в РФ, эксперт отметил, что она стала следствием стремительной победы ВСУ под Харьковом, которая, фактически, привела к распаду армии России.

«У России уже нет подготовленной, боеспособной армии, - говорит Дэвид Саттер. – Дело в том, что российское командование не смогло организованно отвести армию, которая просто бежала под натиском ВСУ. Поэтому Путин всеми силами старается спасти российскую кампанию в Украине от полного разгрома и потери контроля над ситуацией. Обратите внимание на то, что представляет собой так называемая «частичная мобилизация». Плохо экипированную, необученную массу бросают в топку украинского фронта. Столь непродуманные, отчаянные решения властей сопряжены с рисками протестов. И сейчас мы видим их в различных регионах России. Думаю, мы на пороге очень серьезных событий в России». По словам Саттера, огромные потери и поражения в войнах, если и не приводили к революциям, то, как правило, становились причиной колоссальной внутренней дестабилизации. Проводимая Кремлем в последние годы политика агрессии и насилия за пределами страны бумерангом возвращается на российскую территорию. Можно только догадываться, сколько людей из Дагестана или Бурятии будут брошены на алтарь путинских амбиций в качестве пушечного мяса и сколько людей в этих регионах, способных мыслить трезво, будут протестовать против политики Кремля. Считая русский бунт неизбежным, Саттер задается вопросом, а что будет в его финале?

«Если решат отпустить те регионы, которые не хотят оставаться частью России - а сепаратистские настроения, безусловно, будут распространяться по российским регионам, – то, возможно, оставшаяся часть может стать современным демократическим государством, - считает политолог. – Как известно, демократизация тоталитарных Германии и Японии стала возможной в результате их оккупации. В то же время, следует понимать, что никто не собирается оккупировать Россию. Скорее всего, в этой стране со временем сформируется умеренная, неамбициозная и, главное, не угрожающая соседним странам непотическая диктатура, которая из чисто экономических соображений будет постепенно сближаться с Западом. Для того же, чтобы в России установилась полноценная демократия, нужны моральная и интеллектуальная революции, к власти должны прийти сильные люди с нравственными устоями, способные мыслить трезво. К сожалению, социальный климат России всегда был благоприятным только для экстремистов, людей радикальных взглядов…» По словам Саттера, определенный оптимизм внушают ряд исторических параллелей. В частности, поражение России в Крымской войне 1853 года, после которого в России было отменено крепостное право. Или разгром в войне с Японией 1904 года, в результате которого в монархической России была принята первая Конституция и сформирован первый парламент. «Так что, у демократического развития послевоенной России, безусловно, есть перспективы, - констатирует политолог. – В этой связи очень важно, что в России существует средний класс и просвещенная российская эмиграция, которая может вернуться в страну и помочь в восстановлении государства. Впрочем, на данный момент все это лишь предположения…»