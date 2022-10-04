Исследователи в США обнаружили, что биткоин, самая популярная криптовалюта в мире, наносит гораздо больше ущерба окружающей среде, чем производство мяса и почти столько же, сколько нефть. Об этом сообщает Gismeteo со ссылкой на специалистов Университета Нью-Мексико.

Ученые обнаружили, что с 2016 по 2021 год выбросы парниковых газов из-за биткоина увеличились с одной метрической тонны на монету до 113 тонн на монету. При этом отмечается, что каждый добытый за прошлый год биткоин обошелся в $11 тыс. климатического ущерба, который составил $3,7 млн за весь год.

Биткоин является многомиллиардной индустрией, которая за пятилетний период нанесла ущерба климату на 35% от своей рыночной стоимости, отмечают ученые. По их словам, если взять один доллар от биткоина, то примерно 35 центов от него приходится на ущерб климату.

Для сравнения исследователи отметили, что в случае с газом ущерб оценивается в 46 центов, а для нефти этот показатель составляет около 41 цента. При этом ущерб от биткоина больше, чем от производства мяса, где этот показатель равен 33 центам, а для золотодобычи он и вовсе составляет лишь 4 цента, при том что ни одна из этих промышленностей не считается экологичной.