Крупнейшая авиакомпания перестала пускать на рейсы россиян

Finnair – крупнейшая авиакомпания Финляндии – начала отказывать россиянам, которые хотят воспользоваться ее рейсами в Хельсинки из других европейских городов. Российские СМИ со ссылкой на информацию своих читателей пишут, что россияне сталкиваются с этой ситуацией, когда пытаются добраться через финскую столицу на родину. При этом отказывают даже обладателям ВНЖ в европейских странах.

Представители компании не пускают на самолет даже россиян, которые летят в Финляндию не с целью туризма.

В пресс-службе авиакомпании отказались комментировать конкретные кейсы и переадресовали дальнейшие вопросы пограничной службе. «Finnair следует рекомендациям и сотрудничает с официальными органами, такими как пограничная служба Финляндии или официальные органы стран назначения», - отметили в компании.

Финляндия 30 сентября приняла решение ограничить въезд россиян. Граница закрылась для россиян с туристическими визами в связи с угрозой, которую они представляют Финляндии.