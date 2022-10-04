Миротворцев ООН убили в африканской стране

Трое миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) погибли в результате взрыва бомбы в районе Уам-Пендезоне на северо-западе Центральноафриканской Республики.

По сообщениям национальных СМИ, неустановленная вооруженная группа совершила налет на миротворцев ООН, патрулировавших близ деревни Каита в районе Уам-Пендезоне. В результате нападения были убиты трое бангладешских военнослужащих из миротворческого контингента ООН.

По факту нападения начато расследование.