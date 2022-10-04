В Южной Корее произошел взрыв на авиабазе Каннын на побережье Японского моря. Об этом пишет южнокорейское издание Commerce Gallery со ссылкой на военных чиновников и видео в южнокорейских соцсетях.

Известно, что на этой авиабазе размещается 18-й полк истребителей ВВС Южной Кореи.

На видео показан запуск ракеты и есть подозрения, что во время учений произошла ракетная авария, уточняют журналисты.

Один из военных чиновников в разговоре с журналистами подтвердил факт взрыва. Он назвал произошедшее несчастным случаем и уклонился от подробностей. Представитель штаба южнокорейских ВВС заявил, что комментировать ситуацию трудно из соображений безопасности. Чиновник из 18-го истребительного авиаполка также отказался от ответов на вопросы.

В ночь на 4 октября Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в направлении Японии. По сообщениям японских СМИ, ракета пролетела над территорией островного государства и упала в Тихом океане. В нескольких районах Японии сработали сирены воздушной тревоги. Японское правительство объявило о внеочередном созыве Совета национальной безопасности страны в связи с опасным инцидентом.