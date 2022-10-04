Либериец, прибывший из Азербайджана, арестован в Дели с крупной партией кокаина в желудке

В международном аэропорту Нью-Дели был арестован гражданин Либерии, прибывший в Индию из Азербайджана. По информации индийских СМИ, мужчина был задержан за контрабанду кокаина на сумму свыше 100 тысяч долларов.

По всей видимости у индийских таможенников была информация о том, что гражданин Либерии перевозит наркотики, т.к. при обыске у него ничего запрещенного не было обнаружено.

«При дальнейшем допросе пассажир признался, что перевозит наркотики в желудке. При помощи медиков удалось извлечь из тела мужчины 50 капсул, в которых находилось 599 грамм белого порошкообразного вещества», - говорится в заявлении, опубликованном делийской таможней.

В сообщении также говорится, что мужчина прибыл в Дели из Азербайджана через столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Где именно он достал наркотики не сообщается. Но версия перевозки кокаина из Азербайджана в Индию кажется маловероятной, т.к. для нашей страны этот наркотик является экзотическим. Цены на кокаин на черном рынке достигают 500-600 манатов за грамм, что делает их контрабанду нерентабельной.