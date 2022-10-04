Зеленский: Россия делает все, чтобы война завершилась лишь на поле боя...

Кремль делает абсолютно все для завершения войны только на поле боя, а не за столом переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно Кремль делает абсолютно все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На различные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом. И это угроза для любого государства в любой части мира. Потому что если кто-то один пытается украсть территорию соседнего народа, то и у некоторых других может появиться аналогичное желание", - отметил он.