Южная Корея и США ответили товарищу Киму

Военные Южной Кореи и США провели испытания ракет класса «земля-земля» в ответ на состоявшийся накануне запуск со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В публикации отмечается, что военные двух стран выпустили четыре ракеты в сторону Японского моря в ответ на «провокацию КНДР».

Ранее стало известно, что Северная Корея после пуска баллистической ракеты средней дальности в сторону Японии не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов.