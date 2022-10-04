Офис Зеленского: будем освобождать Украину на четырех направлениях

Операция по освобождению украинских территорий будет происходить на четырех направлениях. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«С точки зрения освобождения, есть конкретная программа по четырем направлениям», - сказал Подоляк украинским СМИ.

Он отметил, что у Вооруженных сил Украины есть успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. «Ключевое на сегодняшний день – продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла россияне и паникуют, и хаотически отступают», - подчеркнул Подоляк.