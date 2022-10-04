Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть

Постпреды государств – членов Евросоюза во вторник предварительно согласовали новый пакет санкций в отношении России, включая правовую базу для последующего введения потолка цен на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Постпреды стран ЕС сегодня достигли предварительных договоренностей относительно нового пакета санкций против России в связи с ситуацией в Украине, включая введение ограничения цен на российскую нефть", - сообщили изданию семь европейских дипломатов. По их словам, "ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду".

Газета отмечает, что "в рамках нынешнего пакета будет согласована правовая основа для введения потолка цен".

С 5 декабря ЕС вводит эмбарго на российские баррели и одновременно намерен запретить перевозки нефти в третьи страны, если она продана по цене выше установленного лимита. Какой именно будет предельная стоимость российской нефти, пока не известно. Администрация США настаивает, чтобы эта цена покрывала себестоимость добычи, но при этом не позволяла бы финансировать «военную машину» Кремля.

Издание сообщает, что Мальта, Греция и Кипр, флот которых вовлечен в транспортировку российской нефти, обеспокоены тем, как планируемые ограничения отразятся на перевозках. Поэтому в отношении этих стран предусмотрены уступки, пишет издание.

Помимо нефтяных санкций, ЕС намерен расширить «черные списки» компаний физических лиц. В них будут включены высокопоставленные министры и люди, ответственные за проведение «референдумов» в Украине, говорят источники Bloomberg. Кроме того, будут введены дополнительные ограничения на поставки авиатоваров, электроники и химикатов, необходимых российскому ВПК.