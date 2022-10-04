Ильхам Алиев позвонил президенту Таджикистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду позвонил своему таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев поздравил Рахмона с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в его работе на благо народа Таджикистана.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между обеими странами и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.