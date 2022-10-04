Пентагон: Украина может бить по Крыму с помощью HIMARS

Киев способен атаковать подавляющее большинство российских целей, в том числе и в Крыму, с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, заявила заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

Так, по оценкам Пентагона, с помощью управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров, которые есть у Украины, они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя. «Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым», - добавила Купер.