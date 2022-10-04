Хикмет Гаджиев: Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем твиттер-аккаунте поделился публикацией о массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района.
«В селе Эдилли обнаружено массовое захоронение азербайджанских военнослужащих, подвергнутых пыткам и убитых во время Первой Карабахской войны. Эдилли использовался Арменией в качестве лагеря для пленных. 4 000 азербайджанских военнослужащих и мирных жителей пропали без вести. Армения отказывается раскрыть места массовых захоронений», - говорится в тексте публикации.