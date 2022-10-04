Посла России вызвали в МИД Казахстана

МИД Казахстана вызвал на беседу посла России Алексея Бородавкина после комментария представителя МИД России Марии Захаровой в отношении посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который, как сочли в Астане, «диссонирует с характером союзнических отношений» между Астаной и Москвой.

Напомним, что МИД России вызвал посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в связи с возвращением украинского посла Петра Врублевского в Казахстан, несмотря на заверения Астаны выслать его.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что в Украине «стараются убить как можно больше русских».