Британская разведка об успешном наступлении Украины

Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах, говорится в ежедневной сводке, опубликованной Министерством обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете, на северо-востоке в Харьковской области Украина сейчас консолидировала значительную часть территории к востоку от реки Оскол.

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено тем, что передовые украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, которую Россия официально аннексировала в пятницу в числе других четырех регионов Украины, сказано в документе.

В Луганской области украинские соединения продвинулись на глубину до 20 км к российской полосе обороны в сторону города Сватово - важного узла снабжения. Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово - Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению подразделений на востоке Украины.