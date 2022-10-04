В Армении ужесточили правила покупки оружия

Парламент Армении во втором чтении единогласно принял поправки в закон «О регулировании оборота оружия», пишут армянские СМИ.

После принятия поправок для покупки допустимого оружия (неавтоматического) нужно будет не только представить справки из нарко- и психдиспансера, но и сдать экзамен.

С 18 лет разрешат покупку гладкоствольного ружья, с 21 – нарезного. Кроме того, предлагается уменьшить допустимое количество оружия у одного человека (с нынешних 10 единиц) и пересмотреть ряд других пунктов.