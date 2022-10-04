Oryx не задокументировал потерь у Азербайджана в сентябрьских боях

Аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтвержденным данным, подвел подсчеты визуально задокументированной потерянной техники во время столкновений на границе Азербайджана и Армении 12-13 сентября.

Согласно данным Oryx, Армения потеряла 4 гаубицы, 4 пусковые установки для ЗРК С-300, 3 РЛС для ЗРК С-300, 16 автомобилей и 2 разведывательных БПЛА. Визуально подтвержденных потерь техники у Азербайджана нет.