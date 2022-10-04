Ильхам Алиев выступает на «Азербайджанском национальном градостроительном форуме»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принимает участие в международном градостроительном мероприятии под названием «Азербайджанский национальный градостроительный форум» в Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что глава государства выступает с речью. 

Организаторами Форума выступили Госкомитет по градостроительству и архитектуре и Программа ООН по населенным пунктам.