Ильхам Алиев выступает на «Азербайджанском национальном градостроительном форуме»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принимает участие в международном градостроительном мероприятии под названием «Азербайджанский национальный градостроительный форум» в Агдаме, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что глава государства выступает с речью.
Организаторами Форума выступили Госкомитет по градостроительству и архитектуре и Программа ООН по населенным пунктам.
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