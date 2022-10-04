На найденных в Ходжавенде останках обнаружены повреждения
Останки 12 тел, обнаруженных в ходе раскопок в селе Эдилли Ходжавендского района, и, предположительно, принадлежащие азербайджанским военнослужащим, содержат следы увечий и травм, сообщил АПА директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава АР Адалят Гасанов.
«Массовое, бесчеловечное захоронение позволяет нам думать, что их пытали и мучили. Их руки были подняты над головой, но мы пока не можем сказать почему. На костных останках есть следы увечий и травм. Видны переломы черепов от ударов тупым предметом. В настоящее время по строению зубов погибших ясно, что все они были молодого и среднего возраста», - добавил А.Гасанов.