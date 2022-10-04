Адалят Гасанов: Обнаруженные в массовом захоронении тела принадлежат азербайджанским военным

12 тел, обнаруженных в массовом захоронении в селе Эдилли, принадлежат азербайджанским военным, сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

«Были проведены раскопки, обнаружены останки 12 человек, и это останки азербайджанских военнослужащих. Все они были захоронены в одежде. Изучение останков свидетельствует о том, что этих людей пытали. Все трупы с поднятыми руками, видны повреждения костей, переломы черепа тупым предметом. Останки будут исследованы, после установят, применялось ли при убийстве огнестрельное оружие. Определят пол, возраст, рост, время смерти, продолжительность пребывания останков в земле», - сказал Гасанов.

По его словам, ноги убитых людей были связаны.

Гасанов отметил, что будет проведена экспертиза останков. Судебно-медицинская экспертиза займет 15 дней, генетическая - 15 дней. По завершении экспертизы результат будет предоставлен в Военную прокуратуру.