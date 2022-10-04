Ильхам Алиев: Армянские жители Карабаха являются нашими гражданами

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана являются нашими гражданами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Он добавил, что Баку не будет обсуждать ни с одним международным центром, как обустраивать их (карабахских армян) жизнь.

Глава государства также констатировал тот факт, что весь мир признает Карабах азербайджанской территорией: «Вторая Карабахская война доказала это. Даже в годы оккупации ни одна страна мира, в том числе Армения, не признала этот режим».