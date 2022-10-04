Минздрав опровергает заявления армян
Армения утверждает, что азербайджанская сторона якобы позднее захоронила останки, найденные в ходе раскопок в селе Эдилли Ходжавендского района, заявил журналистам директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.
«Посмотрите, как смешались кости с землей, речи о том, что они захоронены позднее, идти не может. Сегодня или завтра мы заберем останки, и по каждому в отдельности будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Судебная экспертиза займет 10-15 дней, столько же дней будет проводиться генетическое расследование», - подчеркнул Гасанов.