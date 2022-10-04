Омбудсмен об армянском обстреле Мингячевира

Исполняется два года со дня первого ракетного удара вооруженных сил Армении по крупному промышленному городу Мингячевир, говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой.

«Сегодня исполняется 2 года со дня первого ракетного удара вооруженных сил Армении по крупному промышленному городу Мингячевир, расположенному более чем в 100 км от района боевых действий. Целью атаки была Мингячевирская ГЭС - крупнейшая тепловая электростанция Южного Кавказа. В результате преднамеренного ракетного обстрела Арменией города Мингячевир с населением более 100 тысяч человек, имеющего стратегическое значение для региона, мирные граждане получили травмы различной степени тяжести, был нанесен значительный ущерб инфраструктуре города», - отмечается в заявлении.

Сабина Алиева также отмечает, что Ереван до сих пор не оставляет попыток осуществлять диверсии на азербайджанских территориях, тем самым препятствуя миру в регионе:

«В последнее время армянская сторона, осуществляя широкомасштабные военные нападения на Азербайджан, устанавливая мины руками диверсионных групп на наших международно признанных землях, пытается обострить ситуацию, замедлить восстановительные и строительные работы в освобожденных от оккупации населенных пунктах, тем самым препятствует обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе», - говорится в заявлении.