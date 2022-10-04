В Москве уверены: исключить Россию из Совбеза ООН нереально

Некоторые стороны, в том числе Украина, выдвигают идею о лишении России членства в Совете Безопасности ООН, но сделать это нереально, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее - такие идеи, как и другие мало продуманные, если не сказать завиральные, идеи выдвигаются, в частности, украинской стороной. Это просто нереально", - сказал Вершинин.