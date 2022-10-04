Казахстан отклонил требование России
Власти Казахстана отклонили требование России выслать посла Украины в Астане из-за комментариев об убийстве россиян, сообщает Reuters.
Отмечается, что Астана обвинила Москву в неподобающем тоне в отношениях между «равными стратегическими партнерами».
Ранее сообщалось, что МИД Казахстана вызвал на беседу посла России Алексея Бородавкина после комментария представителя МИД России Марии Захаровой в отношении посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который, как сочли в Астане, «диссонирует с характером союзнических отношений» между Астаной и Москвой.