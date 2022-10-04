Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:07

Илон Маск предложил свой мирный план для украинского конфликта. В итоге акции Tesla обрушились к этому часу уже на 9%, и вряд ли это предел. Илону Маску не впервые эпатировать аудиторию. Тем более что в последнее время его эмоциональное состояние пошатнулось из-за войны с Твиттером. Вот он и решил немного отвлечься, а заодно и поэкспериментировать – действительно ли Украину поддерживают настолько массово, как об этом пишут в западных масс-медиа и в Твиттере в том числе.

Лучше бы и не начинал, поскольку его наивный план – ну никогда человек не интересовался и не занимался большой политикой – вызвал такую волну возмущения, что Tesla потеряла 9% стоимости. А всего-то и написал человек четыре пункта: - Повторить выборы аннексированных регионов под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа. - Крым официально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). - Гарантируется водоснабжение Крыма. - Украина остается нейтральной. Не прошелся по нему только ленивый. Первые лица государств сочли необходимым ему ответить. Тут вылезли конспирологи, начавшие твердить, что это «ж-ж-ж» неспроста, что это, дескать, самое что ни на есть достоверное доказательство того, что США не собираются поддерживать Украину. Словом, один ляпнул – и все закрутилось. Если бы это написал не Илон Маск, никто бы и не пошевелился. Но мы живем в такое неустойчивое время, когда каждое дилетантское высказывание в Интернете может спровоцировать международный скандал, а то и потрясения на бирже. Интересный, конечно, феномен, но пусть с ним разбираются ученые соответствующей квалификации. Задача автора этих строк гораздо скромнее: объяснить читателю, почему всерьез эти высказывания воспринимать не стоит, и ничего кроме эпатажа за ними не стоит.