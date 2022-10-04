И гений ошибается только один раз в Украине скандал не утихает
Илон Маск предложил свой мирный план для украинского конфликта. В итоге акции Tesla обрушились к этому часу уже на 9%, и вряд ли это предел.
Илону Маску не впервые эпатировать аудиторию. Тем более что в последнее время его эмоциональное состояние пошатнулось из-за войны с Твиттером. Вот он и решил немного отвлечься, а заодно и поэкспериментировать – действительно ли Украину поддерживают настолько массово, как об этом пишут в западных масс-медиа и в Твиттере в том числе.
Лучше бы и не начинал, поскольку его наивный план – ну никогда человек не интересовался и не занимался большой политикой – вызвал такую волну возмущения, что Tesla потеряла 9% стоимости. А всего-то и написал человек четыре пункта:
- Повторить выборы аннексированных регионов под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.
- Крым официально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Гарантируется водоснабжение Крыма.
- Украина остается нейтральной.
Не прошелся по нему только ленивый. Первые лица государств сочли необходимым ему ответить. Тут вылезли конспирологи, начавшие твердить, что это «ж-ж-ж» неспроста, что это, дескать, самое что ни на есть достоверное доказательство того, что США не собираются поддерживать Украину. Словом, один ляпнул – и все закрутилось.
Если бы это написал не Илон Маск, никто бы и не пошевелился. Но мы живем в такое неустойчивое время, когда каждое дилетантское высказывание в Интернете может спровоцировать международный скандал, а то и потрясения на бирже. Интересный, конечно, феномен, но пусть с ним разбираются ученые соответствующей квалификации. Задача автора этих строк гораздо скромнее: объяснить читателю, почему всерьез эти высказывания воспринимать не стоит, и ничего кроме эпатажа за ними не стоит.
Илон Маск, к которому я отношусь с огромной симпатией, – гений. Но только в очень узкой области, в бизнесе и некоторых технологиях. В большой политике он не разбирается от слова «совсем». И хотя его состояние равно бюджету некоторых стран, это еще не делает его государственным деятелем.
Его план – ни о чем. Каждый из его пунктов – это не решение вообще. Конфликты такого рода — это всегда уравнение с несколькими переменными. И решить их можно либо перебором значений, то есть переговорами с поиском хоть какого-то компромисса, либо просто устранив одну из этих переменных. То есть вынудив одну сторону капитулировать и принудить ее к принятию решения, навязанного победителем. Никаких других способов попросту не существует.
И призывы к исторической справедливости совершенно бесперспективны, поскольку у каждой стороны имеется свое представление о том, что в отношении нее было справедливым, а что – нет. Вообще, идея что-то делать по справедливости в межгосударственных отношениях всегда обречена на провал, так как понятие об этой справедливости у каждой страны свое.
Надеюсь, что Илон Маск извлечет из этой истории правильные уроки. Хотя под его словами «если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира» готов подписаться прямо сейчас. Но здесь тоже можно толковать двояко, потому как добиваться мира можно по-разному. Можно – за столом переговоров, а можно – физически стачивая военные, политические и экономические возможности агрессора. Фактически Илон Маск сам выбрал второй путь, предоставив Украине помощь в размере 80 миллионов долларов, запустив и поддерживая Starlink на ее территории, а России – ноль. Так что…
Ну и нам урок – не всему, что пишут в социальных сетях даже самые уважаемые люди или знаковые фигуры заслуживают доверия. Информационная гигиена наше все и не следует безоговорочно кому-то доверять. Давайте учиться этому вместе.