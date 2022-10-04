В НАТО готовятся к атаке России на подводные интернет-кабели

Взрывы на двух газопроводах «Северный поток» заставили страны НАТО обеспокоиться по поводу возможной атаки России на подводные кабели, по которым передается около 98% интернет-данных и телефонного трафика по всему миру, пишет Moscow Times.

«У нас были теоретические опасения, что она (глубоководная инфраструктура ) может быть уязвимой, но до этих взрывов в «Северном потоке» мы не видели подобных инцидентов», – приводит Bloomberg слова старшей научной сотрудницы по политике безопасности и обороны в немецком фонде Маршалла Кристины Берзины.

По ее словам, теперь потенциальные атаки на инфраструктуру под водой вызывают опасения.

Москва может нацелиться на трубопроводы из Норвегии, по которым поставляется природный газ на континент, или на какие-то из 400 подводных кабелей, которые обеспечивают связь и обмен данными, пишет Bloomberg.

Причины взрывов на трех нитках газопроводов «Северные потоки» пока остаются неизвестными. ЕС назвал их «саботажем» и осудил, а президент РФ Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов». Официальные расследования инцидента проводят власти Дании, Швеции и Германии.