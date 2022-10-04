Посол: Россия продолжит работать в трехсторонних форматах с Ереваном и Баку

Россия продолжит работать в трехсторонних форматах с Ереваном и Баку, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин армянским журналистам.

«Мы эти форматы ценим, придаем большое значение. Несмотря на проблемы, вызовы, мы исходим из того, что это в интересах всех стран», - подчеркнул он.

Посол отметил российское присутствие в проблемных районах границы: «Миротворцы и пограничники РФ находятся в контакте с обеими сторонами. И это важный фактор поддержания стабильности и препятствования дальнейшей эскалации ситуации».

Копыркин добавил, что между Баку, Ереваном и Москвой постоянно ведется политический диалог: «Постоянно ведется политический диалог – и в двустороннем формате (с каждой из сторон), и в трехстороннем. Это целый комплекс мер, которые направлены на то, чтобы ситуация не ухудшалась и было движение вперед – к достижению необходимых договоренностей».